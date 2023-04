Ragazzo investito a Roma, indagata chiede il rito abbreviato

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Ha chiesto il rito abbreviato la giovane indagata per avere, nell'ottobre scorso, travolto e ucciso il 19enne romano Francesco Valdiserri. La notizia è anticipata da Repubblica. Il ragazzo stava camminando su un marciapiede in vai Cristoforo Colombo quando è stato investito dall'auto uscita fuori strada: l'indagata, 23 anni, risultò poi positiva all'alcol test.

Se la richiesta sarà accolta l'accusata potrà avere la riduzione di un terzo dell'eventuale condanna. L'avvocato Paolo Leoni punta ad un processo rapido in cui produrrà certificati medici che riguardano la ragazza: il giudizio abbreviato è infatti condizionato alla produzione documentale. La decisione dovrebbe arrivare il prossimo 19 maggio. (ANSA).