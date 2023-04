Mattarella all'Altare della Patria per celebrare il 25 aprile

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Le celebrazioni del 25 aprile si sono aperte stamani con la consueta cerimonia all'Altare della Patria, dove il presidente della Repubblica Mattarella ha deposto la corona di alloro al Milite Ignoto. Si è poi fermato davanti al monumento per un momento di raccoglimento.

Ad accogliere l'arrivo del capo dello Stato a piazza Venezia, il ministro della Difesa Guido Crosetto e, tra gli altri, il capo di Stato maggiore della Difesa Giuseppe Cavo Dragone. In piazza, ha ricevuto gli onori militari e, successivamente, ha ascoltato l'Inno nazionale.

Presenti i massimi vertici istituzionali e militari tra cui la premier Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana e la presidente della Corte Costituzionale Costituzionale Silvana Sciarra.

Dopo la deposizione della corona, Mattarella ha salutato, tra gli altri, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Rocca Francesco Rocca. In mattinata Mattarella è atteso in Piemonte per proseguire le celebrazioni del 78/mo anniversario della Liberazione. (ANSA).