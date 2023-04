Marcos Antonio, 'la Lazio è la scelta giusta'

(ANSA) - ROMA, 25 APR - "Venire alla Lazio è stata la scelta giusta. Tutto nella vita è un processo, così come la nostra vita professionale. So che tutto avverrà per il mio bene. Sono giovane, ho tante cose belle da fare nella mia carriera e spero che la Lazio ne faccia parte". Marcos Antonio, regista brasiliano della Lazio, ha parlato così in un'intervista a Globoesporte della sua avventura in biancoceleste. "Sono entrato in una nuova squadra con grandi giocatori, questo fa parte del processo di adattamento a un nuovo stile di gioco. Spero di avere più occasioni". L'ex Shakhtar Donetsk ha anche commentato la sua prima rete in biancoceleste, contro lo Spezia: "È stata molto importante, perché sono entrato a 10 minuti dalla fine, ho segnato e ho potuto aiutare i compagni. È stata un'emozione indescrivibile, un momento magico". La Champions è più vicina: "Lotteremo fino all'ultimo secondo per il miglior piazzamento possibile. Rispettiamo tutti i nostri avversari, ma non ci arrenderemo fino alla fine". (ANSA).