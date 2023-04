Mourinho "ottima partita della Roma, decisa da episodi"

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Considerate le nostre limitazioni, abbiamo fatto un'ottima partita. Gli episodi possono decidere un risultato, sono stati veramente episodi, e io sono contento dei miei giocatori. La Roma è una squadra unita, nelle difficoltà siamo sempre insieme, penso che anche i tifosi siano orgogliosi di noi". Lo ha detto l'allenatore giallorosso. Josè Mourinho, ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta Bergamo.

"Nel primo tempo abbiamo controllato la partita, senza creare tanto, ma abbiamo controllato - ha proseguito -. Non ho visto tutta questa differenza, il secondo tempo è nostro. Dopo il 2-1 secondo me c'era tanta partita da giocare, poi c'è stato un nuovo episodio che decide la partita. Quindi per me è molto difficile essere critico, è una squadra che gioca con i limiti, ma come atteggiamento di gente che gioca poco o di gente che è entrata dalla panchina, sono super soddisfatto". (ANSA).