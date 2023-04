Furti in due gioiellerie del centro di Roma, arrestata coppia

(ANSA) - ROMA, 24 APR - L'accusa è quella di aver compiuto furti in due note gioiellerie del centro storico di Roma, bottino un orologio e una collana del valore di circa 110mila euro, sottratti da una vetrina lasciata aperta. A seguito di un'indagine, coordinata dalla procura della Repubblica di Roma, i carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto, disposto dal pubblico ministero, due cittadini romeni, un 38enne e una 23enne, gravemente indiziati dei reati di furto con destrezza.

Il fermo è stato convalidato e ora i due sono in carcere.

Dopo i furti, poi, la coppia si sarebbe allontanata da Roma facendo perdere le proprie tracce. Proprio attraverso l'attenta analisi delle immagini acquisite dalle telecamere di sorveglianza, i carabinieri sono riusciti ad intercettare i loro spostamenti, accertando che, più volte, la coppia si sarebbe spostata dalla capitale in direzione nord Italia, e sono riusciti a risalire alla loro identità.

Nei giorni scorsi hanno scoperto che gli indagati erano tornati a Roma, dove alloggiavano in un camping in via di Malafede. Nel pomeriggio di ieri li hanno sorpresi mentre, appena usciti da un bungalow, stavano caricando diversi bagagli su un'autovettura e li hanno fermati su disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).