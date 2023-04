Atletica: Jacobs, 'la rivalità con Kerley coinvolge il pubblico'

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "La mia rivalità a distanza con Fred Kerley? Direi che va bene, ci divertiamo, dobbiamo tirare fuori questa sfida che io voglio e lui pure, cercheremo di farla capitare prima del campionato del mondo, e poi giocarci tutto là. A me queste cose piacciono un sacco, ho sempre desiderato che a un certo punto della mia carriera si creassero queste sfide, questo 'trash talking' per coinvolgere più persone e divertirci noi in primis". Parola di Marcell Jacobs, oro olimpico nei 100 metri, prima del raduno delle staffette azzurre allo stadio Paolo Rosi di Roma,. parlando del campione iridato statunitense. "L'obiettivo principale dell'anno è il mondiale di Budapest, l'unica medaglia che manca e che dobbiamo portare a casa, però quando si possono creare queste sfide e portare più gente a seguire l'atletica fa bene al movimento" ha aggiunto lo sprinter azzurro. (ANSA).