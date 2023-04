25 aprile: al via festa della Resistenza a Garbatella

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Bella ciao e i canti popolari della resistenza. Centinaia di persone, davanti al Teatro Palladium, si sono riunite questa mattina per dare il via alla tre giorni della festa della Resistenza, organizzata dal municipio VIII e da Roma Capitale. Con lo spettacolo musicale itinerante di Ambrogio Sparagna, da Garbatella parte la manifestazione che accompagnerà il quartiere e la Capitale al corteo del 25 aprile per la Liberazione dal regime nazifascista. Presenti, in rappresentanza delle Istituzioni locali, Miguel Gotor, assessore alla Cultura del Comune, e il presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri. "Da qui parte un messaggio nazionale, perché Roma è la Capitale d'Italia. La resistenza è un momento fondativo della nostra libertà e Costituzione della nostra democrazia, che si fonda sui valori antifascisti. E Roma lo testimonia con questa tre giorni di iniziative. È molto importante oggi che il testimone della memoria e del ricordo passi di generazione in generazione", ha detto Gotor. "Iniziative come questa sono di tutti e per tutti - ha precisato -. Il patrimonio della resistenza e della guerra di liberazione dal nazifascimo, è dell'Italia intera", ha ribadito l'assessore capitolino. (ANSA).