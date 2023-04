Sarri, Ghersini? questo arbitro va fermato

(ANSA) - ROMA, 22 APR - "L'arbitraggio di Ghersini? E' stato discutibile. Se devo dire gli episodi che mi hanno fatto innervosire, non basta una puntata, bisogna fare una serie.

Questo è un arbitro da fermare, spero lo fermino, altrimenti sono preoccupato". Ci va giù duro Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ai microfoni di Dazn dopo il ko col Torino. "Bisogna fare un plauso ai ragazzi perché sono riusciti a non andare fuori di testa - dice ancora Sarri -, con quest'arbitraggio si poteva finire in dieci o anche in nove. Ci siamo sentiti molto penalizzati".

"Il metro di valutazione dei falli cambiava ogni tre minuti - dice ancora Sarri commentando l'arbitraggio di Ghersini -. Loro hanno fatto una sostituzione perché un giocatore andava espulso, se ne sono accorti loro dalla panchina e non l'arbitro. Il primo gol viene da un fallo laterale battuto un metro in campo, poi il rigore su Hysaj è netto. Questo è un arbitro da fermare, il suo arbitraggio ha influito. Mi chiedo come sette persone (si riferisce anche ai collaboratori dell'arbitro, Var e avar compresi ndr) non abbiano visto queste cose. I ragazzi sono stati bravi, si rischia di rimanere in 9 o in 10 con questi arbitraggi". "Poi vanno fatte valutazioni su di noi - conclude Sarri -: abbiamo scelto questa settimana per fare lavori pesanti e mettere benzina per il finale di stagione. Infatti siamo stati poco brillanti". (ANSA).