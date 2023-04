Droga, due arresti per spaccio a Frosinone

(ANSA) - FROSINONE, 22 APR - I carabinieri del Nucleo Operativo di Frosinone hanno arrestato un 58enne e un 51enne del capoluogo per "detenzione di droga ai fini di spaccio" . Li hanno bloccati durante un servizio di controllo su viale Parigi avviato dopo avere rilevato un aumento dello spaccio in quell'area.

La Renault Scenic sulla quale i due uomini viaggiavano è stata perquisita trovando al suo interno due borsellini portamonete nei quali c'erano 146 dosi di cocaina confezionata e pronta per la vendita e 4 dosi di hashish.

Per la coppia è scattato l'arresto in flagranza ed il trasferimento nella casa circondariale di Frosinone. Il giudice, dopo l'udienza di convalida ha confermato la detenzione in carcere. (ANSA).