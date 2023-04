Donne: Roma-Juventus 3-2, c'era anche Mourinho

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sfida al vertice della poule scudetto del campionato di Serie A femminile. Al 'Tre Fontane' a sostenere la Roma prima in classifica con otto punti di vantaggio sulle Juventus, e impegnata proprio contro le bianconere campionesse in carica, c'è anche José Mourinho. Con lui è presente anche il gm Tiago Pinto.

La presenza del duo portoghese ha portato fortuna alle giallorosse, che hanno vinto in rimonta per 3-2 con gol decisivo di Haug al 40' st. (ANSA).