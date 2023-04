Accoltellamento nella notte a Latina, un uomo ferito gravemente

(ANSA) - LATINA, 22 APR - Nella notte appena trascorsa, al culmine di una rissa scoppiata all'angolo tra via G.B. Grassi e via Corridoni, a Latina, un uomo è stato colpito da diverse coltellate. Trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti, l'uomo è stato ricoverato in codice rosso. L'aggressore, invece, è ancora in fase di identificazione da parte della Polizia della Questura di Latina.

(ANSA).