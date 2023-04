Stop bivacchi a Viterbo, ordinanza anti-degrado della sindaca

(ANSA) - ROMA, 21 APR - La sindaca di Viterbo dichiara guerra al bivacco selvaggio con l'ordinanza per il decoro e contrasto al degrado urbano. Con il provvedimento entrato in vigore oggi, Chiara Frontini intende dare un giro di vite a tutte le forme di degrado nel centro storico di Viterbo e Bagnaia.

Non sarà più possibile sedersi su monumenti o scale di palazzi storici. Quindi addio alle chiacchierate sui gradini della fontana dei leoni a piazza delle Erbe e semaforo verde per le panchine pubbliche. Ovviamente anche per arginare il fenomeno crescente dell'abbandono di sacchi della spazzatura per le strade, la sindaca ha aggiunto all'ordinanza anche il divieto assoluto di abbandono di rifiuti di qualsivoglia genere.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione che va da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato e fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni e provvedimenti previsti da norme statali, regionali o comunali.

"La sicurezza di cittadini e visitatori e il miglioramento del decoro urbano sono da sempre stati due dei punti focali della strategia di gestione della città - spiega la sindaca Frontini -. Dopo il controllo di vicinato e l'aumento delle pattuglie a piedi nel centro storico, quest'anno abbiamo anticipato l'ordinanza, generalmente in vigore per l'estate, considerate le numerose manifestazioni e gli eventi previsti per la primavera, e l'afflusso di visitatori che è in costante crescita. È uno strumento che va applicato con buonsenso e che ci permetterà di vivere con ancora più serenità le iniziative in programma in questi mesi".

Questa delibera che si aggiunge a quelle del vigile di quartiere e al controllo del vicinato si inserisce nel panorama di iniziative messe in atto dall'attuale amministrazione per il recupero dei centri storici di Viterbo e di Bagnaia. (ANSA).