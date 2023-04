Sanzionati 42 tifosi del Feyenoord, un romanista denunciato

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Un romanista denunciato e 42 tifosi del Feyenoord sanzionati.

L'imponente servizio di sicurezza nella capitale in occasione del match di Europe League di ieri sera ha evitato che si ripetessero le scene del 2015 nonostante a presenza di 300 supporter olandesi. All'apertura dei cancelli dello stadio Olimpico 42 tifosi del Feyenoord sono stati bloccati ai tornelli poiché hanno provato ad accedere allo stadio con biglietti riportanti altri nominativi. Sono stati sanzionati. Poche ore prima dell'apertura dei cancelli invece gli agenti hanno intercettato un gruppo di 15 romanisti presso un pub in via Andrea Doria, in zona Prati; sono stati bloccati e identificati. Uno di loro, poi denunciato, all'interno dell'auto in suo possesso aveva numerose mazze, bastoni e martelli, probabilmente destinati a perpetrare un'aggressione ai danni degli olandesi.

Sempre i servizi di controllo hanno permesso di bloccare duecento tifosi della Roma all'altezza del Colosseo che volevano raggiungere alcuni olandesi in un pub. I tifosi olandesi, alla fine della partita, sono stati poi scortati dalle navette della Polizia in hotel. (ANSA).