Natale di Roma: Gualtieri, nostra città fondata su integrazione

(ANSA) - ROMA, 21 APR - "Il compleanno di Roma è una ricorrenza a cui siamo legati perché ci consente di riflettere.

Con la nostra storia che ha attraversato stagioni importanti questo è il modo per ribadire di sentirci parte di una comunità che sia sempre più coesa e unita. Unita nel celebrare una città globale e aperta che ha una storia e un' identità che va vissuta nella cifra dell'integrazione". Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri durante la cerimonia per il 2776mo Natale di Roma.

"Questa è la piazza più bella del mondo. E oggi, il giorno di Natale di Roma, restituiamo la bellissima Fontana restaurata, grazie al contributo di Biagiotti e Intesa San Paolo, in tutta la sua bellezza e simbolicità. Questa fontana fu fatta da Sisto V quando portò con l'acquedotto l'acqua pubblica sul Campidoglio. Ha un valore importante, come questa piazza", ha aggiunto a margine della cerimonia per lo scoprimento e riattivazione della Fontana della dea Roma in piazza del Campidoglio. (ANSA).