E-Distribuzione, elettricità del futuro al Festival dei giovani

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Digitalizzazione della rete, sostenibilità ambientale, funzionamento e potenzialità delle smart grids. In sintesi: l'elettricità del futuro.

Sono questi i temi che E-distribuzione ha portato agli studenti del Festival dei giovani organizzato a Gaeta, con l'obiettivo di dialogare e valorizzare talenti e idee delle nuove generazioni. E-Distribuzione ha partecipato al festival con un proprio stand, esponendo tecnologie innovative come droni e realtà virtuale, oltre che proponendo interventi e dibattiti sui temi dell'energia e della rete elettrica.

Niccolò Corsi, capo unità analisi esercizio rete di E-Distribuzione, ha illustrato nel dettaglio il funzionamento e le potenzialità delle smart grids, l'infrastruttura digitalizzata in grado di accompagnare lo sviluppo delle fonti rinnovabili, sottolineando l'importanza di una rete capace di integrare dispositivi evoluti e interconnessi tra loro. A raccontare i progetti in ambito di economia circolare sono stati Luca Morabito, responsabile ambiente e sostenibilità di E-Distribuzione, e Maria Sole Gaffi, specialista ambiente di E-Distribuzione.

L'azienda è stata anche tra i membri della giuria del contest "Latuaideadimpresa", un business game che ha portato i giovani a creare progetti d'impresa. Ad aggiudicarsi il premio speciale di E-Distribuzione è stato il progetto "CellBeePack", proposto dai ragazzi della classe 4°B dell'IISS "Carlo Emilio Gadda" di Langhirano (PR). La loro idea è stata quella di creare e produrre packaging per affettati interamente ecologici e realmente compostabili al 100%, realizzati con micelio (radici di funghi), nanocristalli di cellulosa, cera d'api e resina.

