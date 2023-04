Lavinia Biagiotti, preparo i costumi per l'apertura di Caracalla

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Dopo l'ennesima opera di mecenatismo, ovvero il restauro della Dea Roma, tornata a dominare la fontana su piazza del Campidoglio, proprio nel giorno del Natale di Roma, al termine della cerimonia presieduta dal sindaco Roberto Gualtieri, Lavinia Biagiotti ha annunciato alla stampa invitata sulla Terrazza Caffarelli, che sta lavorando "con Eleonora Abbagnato, direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma - annuncia la stilista - per realizzare i costumi dello spettacolo Strictly, di Gershwin, che aprirà il primo luglio, la stagione dell'opera a Caracalla".

"Oggi, giorno simbolico del Natale di Roma, restituiamo alla città la bellissima Dea Roma e la sua Fontana restaurata, grazie al contributo del nostro gruppo e di Intesa San Paolo" precisa Lavinia Biagiotti, presidente dell'omonimo gruppo. "Non è stato semplice. Perché questa fontana, fatta da Sisto V quando portò con l'acquedotto l'acqua pubblica sul Campidoglio, era ridotta malissimo e non funzionava più. Dopo aver cominciato l'opera di restauro annunciata a settembre con la mia sfilata in piazza del Campidoglio, io venivo a controllare tutti i venerdì che i lavori dei restauratori andassero avanti". Gli anni passati dall'ultimo restauro avevano lasciato accumulare vari tipi di depositi, rendendo necessario un nuovo intervento da 140mila euro che, in sei mesi, ha riguardato tanto il basamento e la statua di epoca romana della dea, quanto l'impermeabilizzazione delle vasche, e ad una innovativa illuminazione artistica.

"E sono molto impegnata anche sul fronte del golf con i preparativi della Ryder Cup 2003 che sarà ospitata da noi al Marco Simone Club dal 29 settembre. Un'operazione su cui ho lavorato anni e anni". E la moda? "Resta sempre il centro della mia attività - sottolinea la stilista-imprenditrice - io cerco di fare collezioni nuove e sostenibili nei mteriali e nelle lavorazioni a chilometro zero". (ANSA).