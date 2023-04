Droga, blitz in un appartamento, due arresti nel frusinate

(ANSA) - SORA, 21 APR - Due persone sono state arrestate e poco più di un etto di droga è stato sequestrato nel corso di un'operazione del Settore Anticrimine del commissariato di Polizia di Sora condotta insieme ai cani poliziotto dell'Unità di Nettuno ed al Reparto Prevenzione Crimine del Lazio.

L'operazione ha portato gli agenti a fare irruzione in un appartamento di Sora abitato da due cittadini di nazionalità egiziana: i loro nomi erano stati annotati nel corso dei controlli sulle piazze di spaccio in città. La perquisizione ha portato a recuperare 100,80 grammi di derivati della canapa indiana, confezionati in piccoli panetti nascosti all'interno della scatola di uno smartphone. In casa la polizia ha trovato due bilancini di precisione, alcune buste in plastica tagliate a pezzi, undici cellulari ognuno con la relativa scheda telefonica, contanti per un importo di 1950 euro.

Nel corso della perquisizione un terzo cittadino egiziano, nel rincasare si è accorto della polizia ed è scappato rendendosi irreperibile. Gli agenti hanno arrestato i due egiziani trovati in casa: li sospetta di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente. Il terzo egiziano è stato identificato e denunciato a piede libero. (ANSA).