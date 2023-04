Scende dallo scuolabus, investita e ferita una bimba di 6 anni

Una bambina di 6 anni è stata investita mentre attraversava la strada dopo essere scesa dallo scuolabus che la riportava a casa, in contrada San Liberatore nelle campagne di Castrocielo, in provincia di Frosinone. È accaduto intorno alle ore 14. È stata urtata da un Fiat Fiorino di un'azienda impegnato nelle operazioni di manutenzione della rete telefonica e che arrivava dalla direzione opposta a quella del bus.

La bambina ha riportato ferite alle gambe. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118: il personale ha chiesto il supporto di un elicottero per il trasferimento a Roma.

La bambina, al momento del trasbordo sull'eliambulanza, era vigile. Sotto choc il lavoratore alla guida del Fiorino che, secondo i primi accertamenti, procedeva ad un'andatura non sostenuta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pontecorvo e la polizia locale di Castrocielo.