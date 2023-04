Gip Latina e collaboratore arrestati per corruzione

(ANSA) - PERUGIA, 20 APR - Una giudice delle indagini preliminari del tribunale di Latina e un suo collaboratore nell'ambito di procedure di amministrazione giudiziaria sono stati arrestati dalla guardia di finanza di Perugia in quanto accusati a vario titolo di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità. Un'altra collaboratrice è stata invece messo agli arresti domiciliari.

Nei confronti dei tre è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip del capoluogo umbro su richiesta della Procura guidata da Raffaele Cantone. (ANSA).