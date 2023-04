Classe in gita a Roma, 'bloccati qui per il carro deragliato'

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Visibilmente provati seduti per terra in giacigli di fortuna. Anche una scolaresca di 13enni austriaci è rimasta intrappolata nell'odissea che oggi migliaia di persone stanno vivendo alla stazione Termini a Roma, dopo il deragliamento di un carro merci a Firenze. Sono così oltre 20 i ragazzi che con le loro insegnanti, in gita nella Capitale, sono costretti a dormire una notte in più a Roma.

"Eravamo diretti a Salisburgo. Sul sito non c'era scritto nulla questa mattina riguardo alle sorti del nostro treno, quindi siamo qui venuti con la classe. Siamo stati in gita a Roma e dovevamo rientrare in Austria oggi", racconta all'ANSA un'insegnante di storia di una scuola di Salisburgo, davanti l'ingresso principale di Termini, con i propri studenti e altri due colleghi. "Purtroppo ci hanno detto che per oggi non c'è proprio modo di partire ma in più non ci hanno dato certezza nemmeno per domani. Intanto rimarremo qui un'altra notte con i ragazzi", spiega la professoressa. (ANSA).