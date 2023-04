Carro deragliato, caos a Termini, in centinaia sulle banchine

(ANSA) - ROMA, 20 APR - L'incidente che si è verificato a Firenze, con un carro merci deragliato, sta creando disagi anche alla stazione Termini di Roma con centinaia di passeggeri, molti pendolari, bloccati sulle banchine per il traffico ferroviario paralizzato. Molti chiedono informazioni: "Non ci stiamo capendo nulla. È il caos". E ancora: "Sto cercando di capire come aiutare mia figlia che doveva arrivare in mattinata", dice un genitore allarmato. Fin dall'alba, infatti, centinaia di passeggeri, e gente che aspettava i propri familiari in arrivo dal Nord, stanno provando a capire se il problema è in via di risoluzione. (ANSA).