Blocco stradale a Roma, fermati dieci attivisti ambientali

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Dieci persone, legate al movimento ambientalista 'Ultima Generazione', sono state fermate a Roma dalla polizia mentre erano intente ad effettuare un blocco stradale in via Labicana, a pochi metri dal Colosseo. Il gruppo è stato identificato e portato nel commissariato di zona.

Verso le 7:00 cinque aderenti alla campagna "non paghiamo il fossile", promossa da Ultima Generazione, sono state fermate a Roma. Nonostante questo episodio, verso le 10:20 altri otto aderenti alla stessa campagna hanno bloccato il traffico a Roma in piazza del Colosseo, all'incrocio con via Labicana, fanno sapere i promotori dell'iniziativa. Per tutta la durata dell'azione i manifestanti hanno discusso con gli automobilisti e con i passanti presenti della gravità della situazione climatica corrente e dell'inaccettabilità dell'inazione della politica per mitigarne i danni, proseguono. Il tempo effettivo del blocco è stato di circa 25 minuti, fanno sapere ancora.

Durante alcuni controlli preventivi della polizia nelle stazioni, alla metro C di Torrenova gli agenti delle volanti e della Digos hanno intercettato e bloccato sei soggetti appartenenti al movimento ambientalista 'Extinction Rebellion', negli zaini avevano diverse confezioni di colla. (ANSA).