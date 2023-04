Piano sicurezza per Roma-Feyenoord,impiegati 1500 uomini

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Massima allerta e spiegamento di circa 1500 uomini delle forze dell'ordine, tra polizia, carabinieri e guardia di Finanza. È il piano sicurezza, di cui si è discusso oggi nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, approntato in vista della sfida di Europa League tra la Roma e il Feyenoord in programma domani allo stadio Olimpico. Controlli, di fatto, in vigore già da oggi nelle stazioni ferroviarie, aeroporti e caselli autostradali.

Sorvegliati il centro storico e l'area della stazione Termini.

Una parte degli ultras olandesi, protagonisti già nel 2015 di tafferugli nel centro storico della Capitale, sono in Italia già da martedì e in particolare a Napoli dove hanno assistito alla partita tra gli azzurri e il Milan. L'attività, che verrà messa in atto anche con l'utilizzo di agenti in borghese, riguarda anche gli alberghi e le strutture ricettive. Osservate speciali le aree intorno a piazza del Popolo, del Tridente e piazza di Spagna dove otto anni fa venne danneggiata la fontana della Barcaccia. Per i supporter olandesi, nelle scorse settimane, è stato deciso il diviato di vendita dei tagliandi per assistere al match. Ma le forze dell'ordine verranno spiegate anche nel perimetro intorno allo stadio. (ANSA).