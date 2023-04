Madonna di Trevignano, comune ordina la demolizione della teca

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Dopo una sparizione della sedicente veggente Gisella Cardia, poi riapparsa, ora a sparire dovranno essere tutte le strutture allestite per i fedeli della Madonna di Trevignano. Lo stabilisce un'ordinanza di demolizione del comune in virtù del fatto che la teca e gli arredi dell'area, dove ogni tre del mese i devoti si riuniscono, sono abusivi. L'ordinanza dà tempo 90 giorni per demolire panche, teca, tettoia in via Campo Le Rose ed è stata comunicata alla Onlus Madonna di Trevignano. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni dell'ordinanza la onlus sarà sanzionata e i beni e l'area saranno acquisiti a patrimonio comunale. (ANSA).