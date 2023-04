L'ultimo saluto a Marisa Padovan il 20 aprile a Roma

(ANSA) - ROMA, 19 APR - I funerali di Marisa Padovan, la stilista che negli anni Sessanta, a Roma, lanciò per prima la couture del beachwear e dell'homewear, disegnando costumi da bagno per le dive del cinema e per alcune delle donne più famose del mondo, si terranno a Roma, nella Basilica di Piazza San Lorenzo in Lucina, giovedì 20 aprile. A dare la notizia della scomparsa della "regina" del beachwear d'alta moda, sua figlia Flavia.

La storia di Marisa Padovan ha inizio nel 1967 nel cuore di Roma, in via delle Carrozze, con la nascita della sua boutique che diventerà il negozio dove le star del cinema, tra una misura e l'altra confidavano nei camerini alla stilista, i loro più intimi segreti. La sua attività si è intrecciata con i cambiamenti sociali avvenuti da un decennio all'altro, con le mutazioni del gusto, del senso del decoro e dello scandalo.

Tutte le sue collezioni erano e restano artigianali, i materiali ricercati, i decori preziosi. La creatività e il gusto fanno il resto. Delle collezioni adesso se ne occuperà la figlia Flavia.

Tra le celebrities che hanno indossato i suoi costumi: Audrey Hepburn, Catherine Spaak, Virna Lisi, Gina Lollobrigida, Ursula Andress, Sabrina Ferilli. Ma anche l'Infanta di Spagna e Beatrice di Borbone. Molte le collaborazioni per il cinema e per la tv. Dal film "Roma Bene" di Carlo Lizzani, alle commedie anni '80 e '90. Dal cult movie "Linea di sangue" interpretato da Audrey Hepburn a "La cicala" e a "Sapore di mare" con Virna Lisi. Da "Peccato veniale" con Stefania Sandrelli a "Certo certissimo anzi probabile" con Claudia Cardinale.

Marisa Padovan ha raccontato la sua vita nel libro del 2021 "Scostumate", edito da Sperling & Kupfer. (ANSA).