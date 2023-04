Gualtieri, bene Schlein, il termovalorizzatore serve

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Bene Elly Schlein su chiusura ciclo rifiuti: il nostro Piano punta su riduzione, riciclo e riuso.

Roma è all'avanguardia in Italia su politiche green e il termovalorizzatore è necessario per arrivare a zero discariche in linea con gli obiettivi europei". Così su Twitter il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. (ANSA).