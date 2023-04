Giubileo: Rocca, 'c'è grande concordia, oggi faremo il punto'

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Sul Giubileo c'è grande concordia.

Oggi a andiamo ad incontrare il Segretario di Stato, una delegazione guidata dalla presidente Meloni, il sindaco, credo anche Monsignor Fisichella. Faremo il punto per affinare le esigenze e terminare di programmare" questo periodo che rimane "fino al Giubileo". Lo ha il presidente della regione Lazio Francesco Rocca, a margine della 3° edizione del Job Day Passepartout Disco Lazio, in merito all'incontro con la Santa Sede e il governo per parlare del Giubileo del 2025. (ANSA).