Cristante, 'i Friedkin vogliono rendere la Roma un grande club'

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Penso che rispetto al passato in questo momento ci sia una grande società, con l'arrivo dei Friedkin c'è una grande proprietà. Io sono arrivato in un periodo di transizione con Pallotta che stava vendendo. Ora la nuova proprietà sta facendo grandi cose e vogliono creare un grande club, lo dimostra il fatto che hanno preso uno degli allenatori più importanti in Europa. Tutto questo porta a una crescita societaria". Lo ha detto Bryan Cristante, centrocampista della Roma, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con il Feyenoord. Sulle sue condizioni dopo la botta alla testa contro l'Udinese ha aggiunto: "Sto bene, sono pronto a giocare". Sul finale di stagione e sulle condizioni della squadra ha concluso: "Tante volte siamo arrivati a fine stagione con tanti infortuni, con rose non ampie. Adesso stiamo riuscendo ad avere una continuità in tutte le competizioni, non avendo infortuni". (ANSA).