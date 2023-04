Palamara chiede di patteggiare in processo Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 18 APR - Luca Palamara ha chiesto di patteggiare la condanna nei suoi confronti, un anno di reclusione, pena sospesa, nel processo in corso a Perugia nel quale è imputato per i suoi rapporti con l'imprenditore Fabrizio Centofanti. L'istanza è stata avanzata in seguito alla rideterminazione da parte della Procura dell'accusa di corruzione in traffico d'influenza illecite.

La Procura - rappresentata in aula anche dal procuratore capo Raffaele Cantone - ha dato il suo assenso all'istanza di patteggiamento. Sulla quale si deve ora esprimere il tribunale.

Ha invece chiesto di essere processata con il rito abbreviato la co-inputata Adele Attisani. Anche per lei la Procura ha rideterminato l'accusa da concorso in corruzione in traffico di influenze illecite.

Il tribunale ha acquisito la determinazione delle parti e ha fissato udienza per il 16 maggio per la decisione. (ANSA).