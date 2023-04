L'incidente a Immobile, "il semaforo all'incrocio funziona"

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Il semaforo presente all'incrocio in cui domenica scorsa è avvenuto a Roma l'incidente stradale che ha coinvolto l'auto guidata dal capitano della Lazio, Ciro Immobile e un tram è "perfettamente funzionante". A chiarirlo, in relazione ad alcune notizie di stampa, Roma Servizi per la Mobilità che in una nota "smentisce nel modo più categorico qualsiasi malfunzionamento". "Come hanno evidenziato le verifiche subito effettuate, l'impianto era ed è in piena efficienza. Le risultanze tecniche dei controlli sul funzionamento saranno messe a disposizione della Polizia locale", prosegue la nota.

Lo schianto violentissimo è avvenuto intorno alle 8.30 di domenica mattina, tra il Suv, un Land Rover Defender, con a bordo il capitano della Lazio e le sue due giovani figlie, e un tram della linea 19, nella zona di piazza Cinque Giornate a Roma, all'incrocio con Ponte Matteotti tra i quartieri Prati e Flaminio. L'incidente ha provocato, complessivamente, 12 feriti, per fortuna nessuno in modo grave. (ANSA).