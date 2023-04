Expo 2030:ispettori in Campidoglio già al lavoro con sindaco

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Gli osservatori del Bie in visita a Roma per la candidatura a Expo 2030 sono arrivati in Campidoglio, accolti dal sindaco Roberto Gualtieri che ha mostrato loro il panorama sui Fori dal balcone del suo ufficio.

E' quanto si apprende dal Comitato promotore. Dopo un colloquio privato col primo cittadino, è iniziata la sessione di lavoro tra gli osservatori, il sindaco e i tecnici del Comitato col presidente Giampiero Massolo e l'ad Giuseppe Scognamiglio. Al centro del primo tavolo gli articoli 1 e 2 del dossier. Nel pomeriggio i lavori sul dossier continueranno ai Mercati di Traiano dove gli osservatori metteranno il loro quartier generale. In serata saranno a Palazzo Altemps per un cocktail dinner con i rappresentanti delle imprese. (ANSA).