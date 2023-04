Europa League: Dybala ci prova, oggi il primo provino

(ANSA) - ROMA, 18 APR - C'è ottimismo intorno al recupero di Paulo Dybala in vista della gara decisiva di giovedì contro il Feyenoord. Ieri il calciatore ha proseguito con la fisioterapia per smaltire l'affaticamento all'adduttore destro rimediato nella gara d'andata contro gli olandesi, mentre oggi sosterrà un primo provino, allenandosi in campo da solo.

Se il responso sarà positivo nella rifinitura di domani si aggregherà al gruppo, rendendosi così disponibile per la partita dell'Europa League. Già recuperato Abraham, rientrato nei minuti finali della sfida vinta contro l'Udinese. (ANSA).