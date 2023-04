Corruzione e falso, 24 misure per appalti in Aeronautica

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Un giro di tangenti per 'pilotare' appalti dell'Aeronautica Militare. Gare del valore complessivo di oltre tre milioni di euro. E' l'oggetto dell'indagine della Procura di Velletri che ha portato oggi all'applicazione di 24 misure cautelari per 12 civili (6 al regime di arresti domiciliari e 6 all'obbligo di dimora) e 12 militari di cui uno in carcere, 7 agli arresti domiciliari e 4 all'obbligo di dimora. Contestualmente i militari del comando compagnia carabinieri polizia Militare A.M. di Roma Ciampino hanno notificato ad altri 15 indagati l'avviso di conclusione delle indagini emesso dal gip di Velletri.

All'attenzione dei pm sono finiti una cinquantina di appalti per lavori effettuati in alcune basi militari. L'attività di indagine copre il periodo compreso tra il maggio del 2017 e il gennaio del 2021.

Nei confronti degli indagati la Procura contesta, a seconda delle posizioni, i reati di "turbata libertà degli incanti", "frode nelle pubbliche forniture", "corruzione per l'esercizio della funzione" e "falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici", commessi a Roma, Ciampino, Pratica di Mare, Vigna di Valle, Furbara, Montecastrilli, Borgo Piave, Grazzanise e Somma Vesuviana.

Sugli sviluppi dell'indagine in una nota l'Aeronautica esprime "piena fiducia e collaborazione nei confronti della magistratura per fare completa luce sulle eventuali responsabilità individuali di appartenenti alle Istituzioni, in fatti che contrastano con l'impegno quotidiano dell'Aeronautica Militare al servizio del Paese, a difesa della legalità e della sicurezza collettiva". (ANSA).