Boniek, io nuovo Ceo della Roma? Sono fake news

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Meglio un applauso a Rui Patricio che le indiscrezioni che lo riguardano sul nuovo ceo della Roma; Zbigniew Boniek interviene a frenare il gossip che lo accredita di una candidatura a prendere il posto di Pietro Berardi alla Roma. "E' una fake news, chiedetemi piuttosto un parere sulla parata fondamentale di Rui Patricio", ha detto lo stesso 'Zibì', ex di Juve e Roma e gia' presidente della federcalcio polacca.

"Non ne ho la più pallida idea - le parole di Boniek a Centro Suono Sport -. Questa mattina mi hanno telefonato in tanti, ma smentisco ogni voce. Preferisco parlare di Rui Patricio, che ha fatto una parata fondamentale in un momento topico. Quella contro l'Udinese è stata una vittoria decisiva per tutti, Pellegrini compreso. Qui critichiamo un po' troppo i calciatori, soprattutto sui social, ma da quanto non succedeva che Inter, Milan e Juve erano dietro alla Roma?".

Una battuta dell'ex calciatore dei giallorossi sulla partita di Europa League di giovedì: "La Roma è più forte del Feyenoord - dice Boniek -, che gioca un calcio allegro. Mi pare che la Roma si sia limitata all'andata, il rigore era una grande opportunità. Se Pellegrini avesse segnato oggi saremmo stati più tranquilli, ma si può fare". (ANSA).