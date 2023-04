Rogo Primavalle: la Digos farà informativa sui saluti fascisti

(ANSA) - ROMA, 17 APR - La Digos invierà una informativa alla Procura di Roma in relazione al saluto fascista compiuto da una cinquantina di militanti di estrema destra, avvenuto ieri fuori alla abitazione della famiglia Mattei, in occasione del cinquantesimo anniversario del rogo di Primavalle a Roma.

L'iniziativa è stata anche ripresa in alcuni video. I militanti gridano "presenti" ai nomi "camerati Virginio e Stefano Mattei", le due vittime dell'incendio appiccato da tre di Potere Operaio nel 1973. (ANSA).