Per Roma-Fayenoord centro storico blindato, controlli sui social

(ANSA) - ROMA, 17 APR - In vista della sfida di giovedì tra la Roma e il Fayenoord, ritorno dei quarti di Europa League, è massima l'attenzione delle forze dell'ordine per evitare possibili criticità alla luce di quanto avvenuto il 19 febbraio del 2015 quando il centro della Capitale venne invaso e devastato da migliaia di tifosi olandesi, hooligans che arrivarono ad assaltare e danneggiare anche la fontana della Barcaccia a piazza di Spagna. Nelle scorse settimane è arrivata la decisione del viceprefetto del divieto di vendita dei biglietti in tutti i settori dell'Olimpico ai residenti in Olanda e chiusura del settore destinato alla squadra ospite. Una formalizzazione arrivata a seguito del parere del Comitato di analisi sulla sicurezza delle manifestazioni sportive.

Controlli e schieramento massiccio di uomini già nei prossimi giorni sia nel perimetro del centro storico che nelle stazioni, caselli autostradali e aeroporti. Verranno, inoltre, monitorati i social dove già da alcuni giorni sono comparsi messaggi minacciosi da parte di alcune frange ultras. Su Telegram, in particolare, sono comparse foto di tifosi olandesi che in queste ore starebbero raggiungendo Napoli in occasione del ritorno di Champions League in programma domani allo stadio Maradona tra gli azzurri e il Milan. Si tratterebbe di un centinaio di ultras, gemellati con i tifosi partenopei, che già nella giornata di mercoledì potrebbero poi arrivare a Roma. Osservate speciali le zone intorno alla stazione Termini, gli alberghi, le aree intorno a piazza del Popolo, piazza di Spagna, del Tridente e quelle dell'Olimpico. (ANSA).