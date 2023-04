Cassino, un denunciato durante i controlli sulla movida

(ANSA) - CASSINO, 17 APR - Una persona è stata denunciata dai carabinieri della Compagnia di Cassino nell'ambito dei controlli intensificati nel fine settimana per prevenire episodi di violenza nelle aree della movida cittadina.

Il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni della Compagnia ha controllato oltre 40 veicoli ed identificato circa 75 persone, tra conducenti e passeggeri, elevando varie contravvenzioni per violazioni al Codice delle Strada. Nei casi sospetti, i carabinieri hanno proceduto a perquisizioni alla ricerca di armi, droga e refurtiva.

Nell'ambito dei controlli sono stati ispezionati anche 2 locali pubblici.

Durante il pattugliamento, i carabinieri hanno notato le luci accese all'interno dei locali di una ditta di Cervaro nonostante non fosse in attività a quell'ora della sera. Controllando le strade circostanti hanno bloccato una persona e l'hanno denunciata per furto.

I controlli dei carabinieri su Cassino rientrano nelle più ampie direttive impartite dal Comando Provinciale di Frosinone per il contrasto ai reati in danno delle "fasce deboli" della popolazione. (ANSA).