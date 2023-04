Cade dal terzo piano mentre pulisce caldaia muore pensionata

(ANSA) - FROSINONE, 17 APR - Una pensionata di 73 anni è morta a Frosinone precipitando dal balcone al terzo piano dello stabile di via Brighindi in cui abitava. La pensionata, stando ad una prima ricostruzione delle Volanti della Polizia di Stato, era impegnata su una scaletta per pulire la parte superiore della caldaia con cui vengono alimentati i termosifoni del suo appartamento. All'improvviso ha avuto un mancamento ed è caduta nel vuoto.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 ma ha solo potuto constatare il decesso della pensionata. (ANSA).