Lazio, Immobile ha riportato un trauma distorsivo alla colonna

(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Trauma distorsivo della colonna vertebrale e frattura composta dell'undicesima costola destra": è questa la diagnosi per Ciro Immobile, dopo l'incidente stradale che lo ha coinvolto stamattina. Le condizioni del centravanti, si legge sul sito della Lazio, sono al momento buone. "Il calciatore", prosegue il comunicato, "rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Roma". (ANSA).