A Ladispoli concerto Le Vibrazioni per la Sagra del carciofo

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Concerto de Le Vibrazioni ieri sera a Ladispoli, comune a 40 chilometri da Roma, in occasione della settantesima edizione della Sagra del carciofo.

"Per due ore piazza Rossellini si è trasformata in un grande spettacolo dove il pubblico ha cantato a squarciagola le canzoni del gruppo di Francesco Sarcina. Ladispoli si conferma una tappa ambita dai più noti artisti nazionali.

Negli ultimi anni abbiamo infatti ospitato big come Massimo Ranieri, Fausto Leali, Arisa, Mr Rain, Emis Killa, Giusi Ferreri, Michele Zarrillo, The Kolors, Gemelli DiVersi e Dolcenera", dice il sindaco Alessandro Grando.

Gran finale, questa sera, dopo il concerto de "I ladri di Carrozzelle" con gli immancabili fuori d'artificio sulla foce del Vaccina. (ANSA).