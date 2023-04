Tutto esaurito all'Open Day per Cie a Frosinone

(ANSA) - FROSINONE, 15 APR - Sono state 140 le carte d'identità elettronica (Cie) rilasciate oggi dal Comune di Frosinone nel corso dell''open day riservato a tutti i cittadini con il documento d'identità non più valido o in scadenza nei prossimi sei mesi.

Attraverso l'iniziativa è stato possibile ottenere il nuovo documento senza alcuna prenotazione, inoltre agli utenti è stata data la possibilità di effettuare la foto direttamente sul posto, con l'apparecchiatura messa a disposizione del Comune.

Il numero di persone che ha aderito all'open day per la Cie è stato superiore alle previsioni. Esauriti gli slot nell'ufficio Anagrafe, il personale ha raccolto circa 200 nominativi e riferimenti telefonici dei cittadini in fila: nei prossimi giorni, saranno contattati direttamente dagli uffici per fissare l'appuntamento per il rinnovo. L'amministrazione sta, inoltre, valutando la possibilità di organizzare un altro open day per la Cie.

"L'evento di oggi - hanno commentato il sindaco Riccardo Mastrangeli e l'assessore Alessandra Sardellitti - rientra nell'ambito delle attività che l'amministrazione intende portare avanti per consentire ai cittadini di dialogare ancora più facilmente con enti ed istituzioni". (ANSA).