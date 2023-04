Pappano lascia Santa Cecilia, l' orchestra suona per lui

(ANSA) - ROMA, 15 APR - L' orchestra di Santa Cecilia ha salutato Antonio Pappano al suo podio conclusivo da direttore musicale dell' Accademia Nazionale suonando per lui la celebre marcia 'Pomp and Circustamses' del compositore britannico Edward Elgar. ''Caro pubblico, siamo arrivati all' ultima tappa, il mio ultimo concerto da direttore musicale dopo 18 anni - aveva detto il maestro angloitaliano rispondendo all' applauso del pubblico prima di dare inizio alla serata -. Grazie per questa accoglienza e per aver sostenuto l' orchestra in tutti questi anni. Nella musica gli enti lirici e sinfonici hanno bisogno dell' attenzione del pubblico. Questi musicisti sono bravissimi ma hanno bisogno di voi ma voi dovete mostrare la voglia per questa nostra musica''. Alla fine della decima sinfonia di Shostakovic, che ha chiuso il programma e che per Pappano ha rappresentato una sorta di chiusura del cerchio perchè fu primo brano che diresse al debutto sul podio dell' orchestra ceciliana il 28 aprile 2002, il pubblico gli ha tributato una lunga una lunga standing ovation. Tutta l' orchestra ha quindi eseguito il brano di Elgar composto nel 1901, conosciuto anche grazie a molti film di successo e che in Inghilterra ha un duplice significato: è uno degli inni non ufficiali del paese e chiude ogni anno i Proms, le otto settimane di concerti suonati dalla Royal Philharmonic Orchestra. Il maestro ha ringraziato abbracciando virtualmente tutti i suoi musicisti e ha salutato gli spettatori in un clima di commozione collettiva. (ANSA).