Maltempo provoca disagi nella metropolitana di Roma

(ANSA) - ROMA, 15 APR - "L'ondata eccezionale di maltempo che ha investito la città dalle prime ore della mattinata ha determinato alcune limitate indisponibilita' di servizi sulla rete di trasporto capitolina, benché le linee di trasporto siano sempre rimaste in servizio". Lo rende noto Atac in un comunicato.

In particolare - informa la nota, un black out ha provocato la parziale chiusura della stazione Furio Camillo, ora regolarmente in funzione, mentre la stazione Subaugusta è ancora chiusa per consentire al personale di asciugare l'ingente quantità di acqua che entra dall'esterno.

I dirigenti Atac sono impegnati lungo le linee metro per coordinare le operazioni e limitare il più possibile le indisponibilità dei sistemi di trasporto. (ANSA).