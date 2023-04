Maltempo a Roma, piove in reparto ospedale

(ANSA) - ROMA, 15 APR - A causa delle violenti precipitazioni che si sono abbattute sulla Capitale questa mattina, c'è stata una infiltrazione d'acqua nel reparto di Ortopedia dell'Ospedale Sandro Pertini di Roma. Per questo sono stati trasferiti 8 pazienti nei posti liberi in chirurgia. L'infiltrazione d'acqua al momento è stata stoppata e non risulta esserci un'emergenza.

Da fonti sanitarie si apprende che il tetto necessita di interventi di riqualificazione, programmati e finanziati, la cui gara è già stata bandita. (ANSA).