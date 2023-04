Expo 2030: lunedì ispettori a Roma per valutare candidatura

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Da martedì a sabato in 'tour' per la città e in visita alle più alte cariche dello Stato per verificare se la Capitale è o meno adatta a ospitare Expo 2030.

E' arrivata per Roma l'attesa settimana della visita degli ispettori del Bie, il Bureau International des Expositions. I benefici economici, se Roma risultasse vincitrice, sarebbero enormi: quasi 50 miliardi, 300 mila posti di lavoro e una significativa rigenerazione della città. Un appuntamento a cui governo e Campidoglio tengono in modo particolare. Per questo lunedì sera al loro arrivo a Fiumicino gli ispettori saranno accolti dal cerimoniale di Stato. Nel corso della settimana saranno ricevuti dal sindaco Roberto Gualtieri, e sono previsti incontri con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la premier Giorgia Meloni, oltre a diversi ministri.

Sono previste visite in aree archeologiche e musei, cene di rappresentanza e naturalmente sopralluoghi nelle zone che dovrebbero ospitare l'esposizione, come le Vele di Calatrava.

A preoccupare resta il possibile arrivo degli hooligan del Feyenoord, la squadra olandese che giocherà contro la Roma giovedì 20, proprio durante la visita degli ispettori Bie. La prefettura ha disposto già il divieto di vendita dei biglietti in tutti i settori dell'Olimpico ai residenti in Olanda e la chiusura del settore destinato alla squadra ospite. (ANSA).