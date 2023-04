Comunali: ad Anagni Fiorito non c'è, Sgarbi sarà ad Arpino

(ANSA) - FROSINONE, 15 APR - A mezzogiorno di oggi è scaduto il termine per la presentazione delle candidature nei 14 centri della provincia di Frosinone chiamati alle elezioni Comunali comunali il 14-15 maggio. Anagni e Ferentino sono gli unici con oltre 15mila abitanti nei quali si andrà al ballottaggio in caso di mancato superamento del quorum al primo turno. Tra gli altri 12 centri l'attenzione è concentrata su Fiuggi ed Arpino.

Ad Anagni non c'è stata la candidatura dell'ex consigliere regionale Franco Fiorito, celebre per lo scandalo di 'rimborsopoli': ieri sera ha respinto ancora una volta la proposta di puntare alla fascia di sindaco fatta da un gruppo di sostenitori pronti a mettergli a disposizione 5 liste.

Continuerà ad occuparsi dell'azienda agricola avviata negli ultimi due anni dandosi alla produzione di olio bio, pomodori ed essenze naturali.

Ad Arpino ha formalizzato la candidatura il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi sostenuto da buona parte dell'amministrazione uscente, all'ultimo momento due dei candidati avversari hanno fuso le loro liste nel tentativo di essere più competitivi. Mentre consegnava la documentazione, Sgarbi è stato raggiunto dalla telefonata del senatore Claudio Lotito che simpaticamente gli annunciava la sua imminente venuta in città per dargli filo da torcere: "Lì si candida uno dei miei di Forza Italia e verrò per farti perdere". (ANSA).