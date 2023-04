Vaia,ascoltare disagio giovani,un progetto nelle scuole di Roma

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "È innegabile che la pandemia abbia lasciato tracce visibili del suo passaggio. Tra le fasce sociali più colpite, oltre agli anziani, vanno annoverati i giovani, particolarmente penalizzati dai prolungati lockdown". Così Francesco Vaia, direttore generale dell'INMI Spallanzani, in un intervento sul "Corriere della Sera". "La crescente violenza giovanile deve spingerci a una seria riflessione, il disagio va ascoltato e compreso, senza pregiudizi o giudizi moralizzatori", aggiunge Vaia che annuncia il progetto "Di nuovo vicini" portato avanti dallo Spallanzani nelle scuole superiori di Roma. "Andremo nelle scuole non solo per sanare le ferite del Covid ma anche per un'azione preventiva, promuovendo il benessere psicologico come antidoto allo sviluppo di possibili disagi futuri", sottolinea.

"L'alleanza Scuola-Famiglia-Sanità richiede un coordinamento nazionale e istituzionale: rinnovo pertanto l'invito a istituire un tavolo interministeriale e interdisciplinare a Palazzo Chigi -dice ancora Vaia- Solo così, tutti insieme possiamo dare risposte concrete al nostro futuro, cioè i giovani, che oggi più che mai hanno bisogno di noi". "La virtuosa alleanza Scuola-Famiglia deve essere integrata da un terzo soggetto strategico, la Sanità, che può apportare un contributo significativo nel lenire e curare le ferite createsi durante la pandemia", conclude Vaia. (ANSA).