Roma:chiusa conferenza servizi tram Tiburtina-Ponte Mammolo

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Si è conclusa la Conferenza di Servizi propedeutica alla realizzazione della tranvia Tiburtina-Ponte Mammolo. Ad annunciarlo in una nota è Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale. "La tratta - aggiunge Patanè - collegherà la stazione Tiburtina alla stazione della Metro B Ponte Mammolo, con fermate previste lungo la via Tiburtina, all'altezza di via di Portonaccio, via Ottoboni, via Galla Placidia, via Bargellini, via di Pietralata e presso la stazione Metro B di Santa Maria del Soccorso. La Tiburtina-Ponte Mammolo sarà un'infrastruttura strategica per il quadrante sud-est della città anche perché andrà a intersecarsi con la tratta Ponte Mammolo-Togliatti e con la Verano-Tiburtina, creando un'importante intelaiatura di trasporto pubblico su ferro con le linee tram già esistenti, dirette verso il centro della città". (ANSA).