Pnrr: Funari, ecco i progetti sociali per Ostia

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Come investire i fondi del Pnnr e nuovi progetti sociali da attivare nel Municipio X sono stati i temi affrontati ieri al teatro di Ostia Lido, in un confronto tra Istituzioni, associazioni, realtà del terzo settore e cittadini. Lo rende noto il Campidoglio. "I fondi del Pnnr - così l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari - rappresentano una risorsa importante per Roma e lo saranno ancora di più con il supporto e le proposte di chi vive e amministra i Municipi. Sono stati ammessi al finanziamento 9 progetti, per un totale di 6.390.000 euro da utilizzare anche per stazioni di posta per persone fragili e senza dimora".

Tra le altre proposte sociali che saranno attivate a Ostia: un 'Centro aggregativo educativo per adolescenti e preadolescenti' in cui sono previste iniziative, da svolgersi oltre l'orario scolastico, per acquisire competenze e abilità sociali; una 'Città dell'arte e dei Mestieri' in piazza Gasparri: negozi affidati ad associazioni e realtà del terzo settore al fine di realizzare una serie di attività produttive con alta specializzazione sociale e per imparare e trasmettere i mestieri, con uno scambio intergenerazionale; parte anche a Ostia il progetto Rome for baby: in collaborazione con Farmacap verrà attivato uno sportello di ascolto nelle farmacie comunali per aiutare, anche con una card, i neo genitori nella cura dei figli; verranno poi realizzati dei laboratori di teatro patologico rivolti a persone diversamente abili; anche il territorio di Ostia sarà coinvolto nel censimento dei senza dimora con una 'notte della solidarietà'; partirà il progetto 'Nonni favolosi', con l'intento di favorire l'incontro tra persone anziane e bambini, anche con il racconto di alcune favole da parte dei nonni. (ANSA).