Incidenti stradali:scontro tra due auto sulla Salaria, due morti

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Due persone sono morte in un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli lungo la strada statale 4 Salaria, chiusa in quel tratto temporaneamente in entrambe le direzioni, all'altezza del km 61,300 a Torricella in Sabina (Rieti).

Sul posto sono presenti le squadre Anas, del 118 e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile, fa sapere Anas. (ANSA).